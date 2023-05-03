«أمن القاهرة» يكشف لغز العثور على جثة مسن في قصر النيل.. «مات وحيدا بشقته»

كشفت تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة متعفنة لـ مسن داخل شقته بمنطقة قصر النيل، عن أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات أن المتوفى يعاني من عدة أمراض مزمنة، إضافة إلى أنّه مقيم في الشقة بمفرده، وأوضحت التحريات أن سبب الوفاة هو غيبوبة السكر ولم يجد من ينقذه.

رائحة كريهة قادت لكشف الجثة

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار محل سكنهم بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين أنها خاصة بمسن يقيم بمفرده، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب الشقة ويدعي محمد م في العقد السادس من العمر ، وتبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل ، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

معاينة الشقة

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها ، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها ، وجري نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن ، كما طلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.