تحرير 5 آلاف محضر تبوير أراضي منذ فبراير 2022 في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تمت إزالة 77 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمختلف جهات الولاية بمساحة إجمالية تزيد عن 7 آلاف و990 م2، مشيراً إلى أنه تمت إزالة 19 حالة تعدٍ بمباني أملاك دولة بمساحة أكثر من 2756 م2، و37 حالة تعد زرعة خاصة بمساحة 2964 م2، وإزالة 11 متغيرا مكانيا رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 1460 م2، و10 حالات بناء بدون ترخيص 810 م2.

جهود محافظة المنوفية في تنفيذ الإزالات في جميع المراكز

وأشاد محافظ المنوفية بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية والجهات المعاونة خلال أعمال المرحلة الأولى والثانية من الموجة، لافتا إلى أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بملف التعديات والتصدي بكل حسم لظاهرة البناء المخالف حفاظاً على الرقعة الزراعية، مؤكداً استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولا بأول وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق المستهدف من الموجة.

تحرير محاضر تبوير أراضي زراعية تجاه المخالفين

أوضح المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، أنه جرى تحرير 5 آلاف و475 محضر تبوير بإجمالي مساحة 773 فدانا و12 قيراطا و7 أسهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 19 فبراير 2022 حتى الآن، كما جرى استرداد 1280 حالة تم تبويرها بمساحة 118 فدانا و18 سهما، ورفع كافة التشوينات والأنقاض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية، ضمن جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائي للمواطنين.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 أبريل حتى 19 مايو 2023، والمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو الماضي، وجارى أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 حتى 28 يوليو الجاري.