فحص 220 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة في المنوفية

تواصل الفرق الطبية المشاركة في مبادرة 100 يوم صحة في محافظة المنوفية، جهودها لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف القرى والمدن والمراكز، من خلال فرق ثابتة ومتنقلة تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين، حيث تعد المنوفية في المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من متابعة وعلاج المواطنين، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

فحص 220 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة

قال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، إن الجهود التي تقوم بها الفرق الطبية على مستوى المحافظة ضمن مبادرة 100 يوم صحة، جعلت المحافظة في المقدمة بين جميع المحافظات.

وأضاف وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة 100 يوم صحة نجحت في تقديم خدماتها لـ 220 ألف مواطن تقريباً من أبناء المحافظة، على مستوى جميع المراكز والمدن في المحافظة، مؤكدا أن عدد الفرق المشاركة في المبادرة في المنوفية تزيد عن 1000 فرق ما بين ثابتة ومتحركة.

دعم كبير لتنفيذ مبادرة 100 يوم صحة في المنوفية

وأشار إلى أن قيادات وزارة الصحة ومحافظ المنوفية يتابعون بشكل مستمر مستوى تنفيذ المستهدف من مبادرة 100 يوم صحة في المنوفية مع الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة وكل قيادات المديرية، مع تقديم كامل الرعاية للمواطنين والدعم اللازم للمنظومة الصحية.