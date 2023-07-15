«القاهرة الإخبارية»: روسيا تحقق في تحطم صاروخ كوري شمالي عابر للقارات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أندري رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، قال إن موسكو تحقق في تحطم صاروخ باليستي عابر للقارات كوري شمالي في مياهها أم لا، أثناء إطلاق تجريبي يوم الأربعاء الماضي.

لا معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، خلال فيديو عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع تجري تحقيقًا، لكن «حتى الآن ليس لدينا معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا».

وقالت وسائل إعلام كورية شمالية إن الصاروخ هواسونج-18 هو جوهر القوة الضاربة النووية لكوريا الشمالية، وإن تجربة الإطلاق كانت «تحذيرًا عمليًا قويًا» للولايات المتحدة وخصوم آخرين.

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليابان تندد بالتجربة

ونددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتجربة، لكن المسؤول الروسي رودينكو قال إنها «رد فعل على تصرفات لواشنطن وحلفاء لها تستفز كوريا الشمالية بالفعل لتعزيز قوتها الدفاعية».