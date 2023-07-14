روسيا: لافروف لا يعتزم الاتصال بمسؤولين أمريكيين خلال اجتماعات «آسيان»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، قالت اليوم، إن الوزير سيرجي لافروف لا يعتزم الاتصال بمسؤولين أمريكيين خلال زيارته الحالية لإندونيسيا، وكان لافروف وصل إلى جاكرتا يوم الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وشركاء الحوار، الذي يعقد اليوم الجمعة.

ويشارك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وشركاء الحوار، الذي يعقد اليوم الجمعة في جاكرتا، ويعد مؤتمر قمة شرق آسيا منتدى للحوار بين قادة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، وتعزيز هيكل الأمن الإقليمي.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أنها استدعت السفير البولندي لديها، وسلمته مذكرة تبلغه فيها بإغلاق قنصلية بلاده بمدينة سمولينسك الروسية، مشيرة إلى أن استمرار عمل القنصلية غير ضروري، موضحة أنها قامت باتخاذ هذه الخطوة ردًا على سياسات عدوانية بحق موسكو من قبل وارسو، بما في ذلك استفزازات بولندية بحق الدبلوماسيين الروس في بولندا، ومصادرة الممتلكات الروسية الدبلوماسية وأموال السفارة الروسية.