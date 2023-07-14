روسيا وأوكرانيا.. كييف تقصف دونيتسك وماكيفكا بـ17 قذيفة

احتدمت المعارك بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تسلمت القوات الأوكرانية القنابل العنقودية من أمريكا، وأعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة دونيتسك وماكيفكا وجورلوفكا بقذائف المدفعية، بـ20 قذيفة مدفعية من عياري 155و 152 ملم.

روسيا وأوكرانيا

وتصاعدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا، صباح اليوم، حيث قصفت قوات كييف مدينة ماكيفكا بـ6 قذائف من عيار 155 ملم في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، وفي الساعة السادسة وخمسين دقيقة، أطلقت 5 قذائف مدفعية بمدينة جورلوفكا من عيار 152 ملم، في حين وجهت 6 قذائف نحو مدينة دونيتسك من عيار 155 ملم في الدقائق الأولي من الساعة السابعة، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وقال رئيس مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، ألكسندر فيلكول، أن قوات روسيا وأوكرانيا واصلت القتال حتى الساعات الأولي من صباح اليوم، إذ وقعت عدة انفجارات في المدينة، بعد إعلان عن حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية.

القوات الروسية تسقط 3 طائرات دون طيار

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، قال حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، إن قوات الدفاع الروسية تمكنت من إسقاط 3 طائرات من دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية على بعد عدة كيلومترات من المقاطعة.