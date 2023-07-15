مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة فني بـ«مياه أسيوط»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تحديد موعد المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظيفة فني بالمسابقة رقم 4 لعام 2021، الذين اجتازوا الاختبار التحريري الذى سبق الإعلان عن موعده بالصفحة الرسمية للشركة.

رفع كفاءة الهيكل البشري بالشركة

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كل الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

ودعا «الشرقاوي» المتقدمين لوظيفة فني الذين اجتازوا الاختبار التحريري ضرورة التواجد في الفترة من الأحد 23 يوليو 2023 حتى الأربعاء 26 يوليو 2023، بقاعة الدكتور عبد الحميد عقده بالمبنى الإداري بكلية التجارة جامعة أسيوط، لإجراء المقابلة الشخصية والتقييم؛ طبقا للمواعيد المحددة بالكشوف.

المقابلة الشخصية في موعدها

وأضاف أنه لن يتم تحديد موعد آخر لاختبار المتخلفين عن أداء المقابلة الشخصية؛ وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية فور الانتهاء من تقييم أداءات المتقدمين.