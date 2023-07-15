«القاهرة الإخبارية» تستعرض أنشطة مهرجان العلمين اليوم: ترفيه ومباريات

استعرضت نورهان عجيزة، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم، والتي تشمل أنشطة ترفيهية واستكمال مباريات كرة القدم الشاطئية للفرق الخاسرة على المركزين الثالث والرابع، مشيرة إلى أنها تتوقع حضور أعداد كبيرة لتشجيع الفرق.

فعاليات ترفيهية مميزة

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن المهرجان شهد على مدار اليومين الماضيين عددا من الفعاليات الترفيهية المميزة، حيث انطلقت بطولة «تاك بول»، ضمن فعاليات اليوم الأول، حيث شهدنا مباراة تنافسية وحماسية بين بطلتي العالم ناتليا ومايا وشهدت المباراة العديد من الحضور في أجواء من البهجة والحماس.

وأضافت أنه في اليوم الثاني انطلقت مباراة كرة قدم شاطئية على طول البحر المتوسط تحت مسمى «تحدي الجيل الذهبي» بحضور عدد من لاعبي كرة القدم المصرية بواقع 4 فرق.

المباريات شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا

وتابعت، «البطولة تضم فرقة الكابيتانو حسام غالي، وفرقة الموهوبين حازم إمام، وفرقة الصقر أحمد حسن، بالإضافة إلى فرقة محمد فضل»، مشيرة إلى أن المباريات شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وأردفت، «انتهت المباراة بفوز فريق الكابيتانو حسام غالي وفرقة محمد فضل»، مشيرة إلى أن مدينة العلمين تستضيف الزوار من المصريين والأجانب الذين يتفاعلون مع فعاليات المهرجان ويترقبون المزيد خلال الأيام المقبلة.

واستكملت، «زوار العلمين الجديدة يترقبون انطلاق بطولة الجودو والبادل والتجديف».