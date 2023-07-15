اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين: نشهد اليوم نهائي «التيك بول» وتحدي الجيل الذهبي

قال المهندس عمرو أحمد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين، إنَّ فعاليات المهرجان ستشهد اليوم منافسات لعبة «تيك بول»، مشيرًا إلى أن نتاليا ومايا بطلتي العالم في اللعبة تشاركان في البطولة، كما أن الفترة المسائية ستشهد أحداثًا ترفيهية، مثل حفل للاعبي التيك بول بخلاف الأحداث العادية، إذ يشارك الجمهور مع هؤلاء النجوم.

تكاتفنا جميعا بتحالف من 10 شركات

وأضاف عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، «تكاتفنا جميعا في تحالف من 10 شركات من أكبر شركات في مصر والوطن العربي في إدارة الفعاليات، ونسقنا مع الأجهزة المعنية، لذلك فقد حظينا بتنظيم مشرف».

وتابع: «بعد هذا التكاتف، وضعنا خططا تبين الكيفية التي سنعمل بها طوال اليوم وكنا ننظر إلى بقية التفاصيل، مثل مكان سيارات الإسعاف وعربات الطعام، وكيفية دخول وخروج الناس من أماكن الفعاليات المختلفة».

وأكّد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين «مدينة العلمين الجديدة يمكنها استقبال مهرجان بهذا الحجم الكبير، ويمكنها استقبال فئات من جميع الأعمار والدول، وسنشهد اليوم نهائي بطولتي التيك بول وتحدي الجيل الذهبي»، مشيرًا إلى أنَّ المهرجان سيشهد فعاليات غنائية ورياضية وفنية وترفيهية وذلك في 5 أماكن.

كوكبة من أهم المغنيين في مصر والوطن العربي

وواصل: «سيكون لدينا كوكبة من أهم المغنيين في مصر والوطن العربي مثل تامر حسني وكايروكي وأنغام وراغب علامة ونانسي عجرم وكارول سماحة، وتحدي الجيت سكي سيكون في نهاية شهر أغسطس بمشاركة لاعبين عالميين».