«جودة»: ضرورة الاستعانة بالمؤثرين على السوشيال للتوعية بقضية عمالة الأطفال

قال عبد اللطيف جودة، مؤسس مبادرة «براءة بين الغبار» التابعة لمؤسسة ماعت، أن الاعلام البديل ليس كافيًا لتناول قضية معينة، في حين أن الإعلام القومي ليس الحل الأفضل لتناول القضايا، فلابد أن يتم العمل على القضايا بشكل مشترك بين وسائل الإعلام التقليدية، والإعلام البديل، وكذلك الأعمال الدرامية والفنية.

منصات السوشيال ميديا

وأوضح مؤسس المبادرة، أن العمل على قضية عمالة الأطفال يحتاج إلى الإبداع في تقديم المحتوى، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالمؤثرين على منصات السوشيال ميديا من أجل تناول قضية عمالة الأطفال، كواحدة من أكثر الوسائل الفعالة، من أجل رفع وعي المواطن المصري تجاه قضية عمالة الأطفال وقضايا الأطفال بشكل عام.

من جانبه، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك إرادة حقيقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية حقوق الطفل في مصر، ولا يمكن إنكار وجود تحديات تواجه الدولة والقيادة السياسية من أجل القضاء على مسألة عمالة الأطفال وحماية حقوق الطفل في مصر.

حملات صحفية واقعية

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ولاء شبانة عضو القومي للأمومة والطفولة، أنه لابد من عمل حملات صحفية واقعية للنزول على أرض الواقع؛ لتوعية الأهالي بخطورة عمالة الأطفال، فضلا عن تعريفهم بالبدائل المتوفرة، كالتمكين الاقتصادي للأسر وغيره.