استشاري التحول الرقمي: 51% من سكان مصر يستخدمون منصات السوشيال ميديا

قال الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي، إن عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حول العالم يبلغ 59% من سكان كوكب الأرض بصورة عامة، بمتوسط استخدام قدره 3 ساعات يوميا، وهو ما يعبر عن أهمية هذه المنصات.

«خليف»: 51% من عدد سكان مصر يستخدمون المنصات

وأضاف استشاري الابتكار والتحول الرقمي، خلال تصريحات عبر تطبيق «ZOOM»، ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلاميين همام مجاهد وليلاس كفوزي وآية كفوري: «في مصر نتحدث عن المتوسط ذاته من عدد الساعات، وقد نزيد قليلا، و51% من عدد سكان مصر يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، وشهدت هذه المنصات رواجا كبيرًا جدا أثناء فترة فيروس كورونا وانتشاره، واستخداماتها زادت بشكل كبير خلال فترة الجائحة، لأن أغلب الناس أجبروا على البقاء في المنازل بشكل عام».

«خليف»: الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرًا لتقنيات التحول الرقمي

وتابع «خليف»، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرًا لتقنيات التحول الرقمي ما جعل كل إنسان على كوكب الأرض يتأثر بالتقنيات ويستخدم الإنترنت بشكل كبير، وبالتالي أصبح وجودها في الروتين اليومي لحياتنا يمثل فرصة اقتصادية وتسويقية للشركات والأعمال التجارية لكي تصل إلى عملائها بشكل كبير، وهو ما أوجد فرصة أمام الشركات الناشئة في الحصول على أكبر عدد من المستخدمين.