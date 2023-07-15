تنفيذ 3 إزالات فورية لأبنية مخالفة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالات فورية لحالات بناء مخالف بحي شرق أسيوط، مشيرً إلى استمرار شن حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

إزالة حالات بناء مخالف بمناطق متفرقة بحي شرق

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان، اليوم السبت، أنه تم رصد وإزالة حالات بناء مخالف بمناطق متفرقة بحي شرق أسيوط بمشاركة عبد اللطيف فضالة رئيس الحي وعاصم إبراهيم نائب رئيس الحي، إذ جرى إزالة أعمال البناء المخالف بالكامل ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء بأحد العقارات بشارع الجلاء، وإزالة سقف خشبي والحوائط بالدور السابع العلوى بأحد العقارات بشارع مكرم الله المتفرع من شارع رياض وفي منطقة الوليدية، كما جرى إزالة سقف خشبي والحوائط بالدور الرابع العلوي بأحد المباني بشارع مستشفى القدس.

غرفة إدارة الازمات

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر، في وقت سابق، تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو آية مخالفات بناء، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.