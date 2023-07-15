قرار حاسم من الأهلي بشأن رحيل بيرسي تاو

حسم مسؤولو النادي الأهلي، قرارهم بشأن رحيل بيرسي تاو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي أو الانتقال إلى الوحدة الإماراتي.

وذكرت تقارير جنوب أفريقية، أن بيرنلي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي، بقيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، يرغب في ضم بيرسي تاو، كما ارتبط اسم تاو بالانتقال إلى الوحدة الإماراتي بعد تعاقده بيتسو موسيماني.

رد الأهلي على عروض رحيل بيرسي تاو

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إنه لم تصل أية عروض رسمية لشراء بيرسي تاو مع الأهلي حتى الوقت الجاري، إلا أنه كان استفسار من قبل وكيل أعماله عن مصير اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يرفض تمامًا التفريط في خدمات اللاعب الدولي الجنوب أفريقي، باعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيلته.

هل يجدد الأهلي عقد بيرسي تاو؟

وتطرق المصدر في حديثه حول موعد تجديد عقد بيرسي تاو، موضحًا: «هناك نية من الجهاز الفني لتجديد عقد اللاعب، ولكن الموسم ما زال طويلا وهناك ملفات أهم في الوقت الراهن وهو ملف الصفقات الجديدة».