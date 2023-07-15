أستاذ اقتصاد سياسي: التبادل التجاري وعلاقات مصر وكينيا في تقدم مستمر

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إن كينيا إحدى دول شرق إفريقيا وهي من الدول النشطة اقتصاديًا في القارة السمراء ولديها مستقبل واعد في زيادة اقتصادها.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا

وأضاف العمدة لـ«الوطن» أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفق الإحصائيات المعلنة لعام 2021 قد وصل لنحو 550 مليون دولار، معربًا عن أمله أنه بعد دخول منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ أن يفيد في زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة أننا نعتبرها نافذة لشرق إفريقيا، ويمكن أن تصبح منفذا للتوسع العلاقات المصرية في شرق إفريقيا.

وقال العمدة: «ما يزيد من عمق العلاقات بين القاهرة ونيروبي، إن هناك تبادلا للخبرات فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، والتشاور والتنسيق فيما يتعلق بالجانب السياسي، بالإضافة إلى أن كلا البلدين أعضاء في الكوميسا، وبالتالي فإنه يمكن زيادة المصالح الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين».

وأضاف أن حجم التبادل بين البلدين ارتفع خلال 2020 لنحو 3.58% ليسجل نحو 635.8 مليون دولار مقابل 613.8 مليون دولار في 2019، كما ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال 2020 من 237.6 مليون دولار الى 261.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.9% كما ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى كينيا بنسبة 5.3% بما يعادل 22 مليون دولار لتبلغ 448.5 مليون دولار مقابل 425.7 مليون دولار في 2019، مما يؤكد أهمية السوق الكينية لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.

صادرات مصر إلى كينيا

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أن أهم الصادرات المصرية لكينيا هي السكر والمولاس، ومنتجات الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، المنتجات الورقية، الكيماويات والمنظفات الصناعية، كابلات وموصلات، المحولات الكهربائية، الأدوية ،المعدات الهندسية، مواد العزل، الأجهزة المنزلية، الموكيت والسجاد، الزيوت البترولية، موضحًا أن أهم الواردات المصرية من كينيا هي الشاى، التبغ، السيزال، مواد كيماوية، زيوت، الفواكه والخضروات الطازجة.

وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية بكينيا تأتي في المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكيني بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار، في المقابل تحتل الاستثمارات الكينية المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.