الرئيس السيسي يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي بنيروبي الأحد

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد غد الأحد، في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، الذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر، في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد»، على مدار العامين المقبلين.

الرئيس السيسي يلقي كلمة أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية

كما سيلقي الرئيس السيسي كلمة، بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «Cop 27» أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية، في ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية.

ويبحث الرئيس السيسي مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين في الاجتماع، التقدم الذي تحقق في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.

وذكر بيان نُشر على موقع الاتحاد الأفريقي، أن المشاركين في الاجتماع التنسيقي سوف يبحثون إنشاء سوق إفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات في القارة الأفريقية، كما يبحث الاجتماع تنسيق الجهود ما بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الرئيسية والدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لتسريع جهود التكامل التجاري ويغطى التنسيق عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في تخطيط وتبني وتنفيذ السياسات والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد والشراكات.

كما يتضمن برنامج عمل الاجتماع التنسيقي سبل تمويل أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي والتركيز على التعافي الاقتصادي للقارة الأفريقية وتنفيذ المبادرات الرامية لمواجهة التحديات في مجالات الزراعة والبنية التحتية والديون والتغيرات المناخية والأمن والطاقة والصحة.