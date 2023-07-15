«الرجل القاسي والبخيل».. لماذا تميز سراج منير بأدوار الشر؟ 

ملامح قاسية وعيون حادة، «صلعة» في منتصف الرأس، وبشرة خمرية تبرز تعابير الكبرياء وغرور صاحبها.. هذه المواصفات التي ميّزت شخصية الفنان الراحل سراج منير الذي قدم العديد من الأدوار التي غلب عليها طابع القسوة والشر ليتذكره الجميع حتى الآن في ذكرى ميلاده الموافق 15 يوليو 1904 بسبب أعماله الفنية المميزة.

أتقن أدوان الشر حتى أصبح معروفًا بها

«شرير السينما المصرية».. أبرز الألقاب التي عُرف بها الفنان الراحل سراج منير خلال فترة تمثيله حتى الآن على الرغم من تأديته للعديد من أدوار الكوميديا في أوبريت شهرزاد، ثم دورًا آخر في مسرحية «سلك مقطوع»، فضلًا عن العديد من الأدوار الأخرى.

وعن إتقان الفنان الراحل لأدوار الشر، يقول جمال عبد القادر الناقد الفني خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه كان مميزًا في ساحة أعمال الشر التي كانت سببًا في شهرته بالسينما. المصرية.

هيئة وقوة بنيان كانا سببًا في تميز سراج منير بأدوار الشر

قوة بنيانه وملامحه القاسية كانت سببًا في شهرته في عالم دراما الشر، بحسب تعبير جمال عبد القادر الناقد الفني، مضيفًا: «كان ليه ملامح مميزة وأسلوب وحضور قوي في أداء أدوار الشر وكان دائمًا مميزًا في دور الباشا والرجل البخيل الذي يكون صارمًا وأنانيًا ولا يحب سوى نفسه فقط ووضعه الاجتماعي».

ومن أبرز أعمال الفنان سراج منير، أفلام: «الوسادة الخالية، عنتر ولبلب، نساء في حياتي، علموني الحب، تمر حنة، حكم قراقوش والذي تدور أحداثه قبل ثورة 52 حيث يصور فترة معينة انتشر فيها الفساد والرشوة».