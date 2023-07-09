وفاء عامر: «حضرة العمدة» مسلسل العمر.. ولا أحب أدوار الشر لكن أتقنها

قالت الفنانة وفاء عامر، إنّ مسلسل «حضرة العمدة» الذي جسدت فيه شخصية «شلباية» هو مسلسل العمر، إذ يوثق كل ما هو سلبي في مصر والمجتمعات العربية، حيث تزوجت شخصية «شلباية» وهي صغيرة، وظُلمت حين تزوجت دون أن تتم 15 عاما من رجل عمره 70 عاما.

وأضافت «عامر»، خلال حوارها مع الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عزالدين، مقدمتي برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «CBC»: «الشخصية شريرة، لكن هذا الشر لم يخيفني، لأن الفكرة جعلتني مصرة على أداء هذا الدور من أجل محاربة هذه الظاهرة».

أحب أدوار الشر

وتابعت الفنانة: «لا أُقبل على أدوار الشر لكني أحبها، أحب أن أتقنها لأن كل ما هو غير عادي يشاهده الجمهور، وكلما كان الدور به طيبة زيادة عن اللزوم وسلبية كانت مشاهدته أكتر».

التمثيل مش سهل

وواصلت: «التمثيل ليس سهلا، لكنه مُمْرضا ومتعبا وبيهد الحيل، فلو الواحد بيروح لطبيب نفسي عشان موضوع مضايقه، أنا المفروض أروح كل ربع ساعة لطبيب نفسي عشان الشخصيات والمشاهد اللي ورا بعضها بتعمل قشور عند الفنان».