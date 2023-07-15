مجلة «علاء الدين» تحتفل بذكرى ميلادها الـ30 مع ذوي الهمم الاثنين المقبل

تُنظّم مجلة «علاء الدين» للأطفال، يوم الاثنين المقبل، احتفالية بمناسبة مرور 30 عامًا على إصدارها، على مسرح نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.

فقرات فنية متنوعة

وذكر الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير المجلة، أن الاحتفالية التي تبدأ الرابعة عصرًا، ستكون بمشاركة المجلس القومي لثقافة الطفل، وتتضمّن مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة للأطفال، التي يُقدّمها المجلس، مثل فرقة بنات وبس، والأراجوز، والعرائس المارونيت، والتنورة، والبلياتشو، ويحضرها نحو 500 طفل من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، ودور الأيتام، وطلاب المدارس، وقُرّاء المجلة.

وأكد محمد ناصف رئيس المركز القومي للطفل، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار التعاون المُثمر مع مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام، ودورهما المُشترك، للمُساهمة في بناء شخصية أطفالنا مستقبل الغد لهذا الوطن.

توعوية وتنمية للنشء

وأعرب «ناصف» عن تقديره وإيمانه بالدور المُتميّز الذي قامت به المجلة على مدار تاريخها، في 30 عام، اكتشفت خلالها أجيالًا من الكُتّاب والرّسامين المُبدعين في أدب الطفل، وتقديمها رسالة توعوية وتنمية للنشء، تستحق عليها المكانة المُتميّزة، التي أصبحت عليها بين مجلات مصر والعالم العربي.