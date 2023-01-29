مجلة «علاء الدين» تطلق أول مؤتمر لصحة الطفل المصري تحت شعار «أطفالنا مستقبلنا»

كشف حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، تفاصيل أول مؤتمر لصحة الطفل المصري تحت عنوان «أطفالنا مستقبلنا» تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحةً أن فعاليات المؤتمر ستبدأ بعد غد، حيث تنظمه مجلة علاء الدين الصادرة عن مؤسسة الأهرام.

أطفال مصر جزء لا يتجزأ من أمنها القومي

وقال الزناتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «نعشق أطفال مصر ونعشق تراب هذا الوطن الذين يعتبر أطفالها مستقبلها الحقيقي، إذ أن أطفال مصر أمن قومي لمصر، وفي سنوات قليلة سيتقلدون الصدارة في الحفاظ على مكتسبات الدولة في الجمهورية الجديدة».

30 سنة من النشاط الصحفي

وأضاف: «عمر مجلة علاء الدين قارب 30 عاما من النشاط الصحفي، كان يجب أن ندخل في القضايا الكبرى المرتبطة بأمن الوطن وأطفال مصر وصحة أطفال مصر، لا نتحدث عن الصحة البدنية فقط ولكن الصحة النفسية والحماية الاجتماعية والاتجاهات الإيجابية والعقل وذهن وروح الطفل المصري».

وتابع، أنّ هذا المؤتمر يستهدف المشاركة في بناء الوطن، مشددًا على أنّ العمل الصحفي لا يستهدف تقديم رسالة ترفيه أو تعليم أو ثقافة أو رياضة فقط، لكن له دور اجتماعي مهم جدا من حيث الانتماء للوطن وبناء الإنسان.

وأكد، أن المؤتمر يرعاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة 4 وزارات رئيسية هي الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى منظمة يونيسيف في القاهرة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمة الصحة العالمية في مصر، مع خبراء وأساتذة متخصصين في المحاور المرتبطة بعمل المؤتمر.