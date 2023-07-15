انطلاق حملة تحصين المواشي في 16 وحدة بيطرية بمطروح اليوم

انطلقت، اليوم السبت، ولمدة شهر الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح.

16 وحدة بيطرية لتحصين المواشي في مدن مطروح

وقال الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح إنه بدأت، اليوم السبت، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح، من الحمام شرقاً وحتى السلوم غربا من خلال 16 وحدة بيطرية.

لقاحات وترقيم وتسجيل الماشية

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، في بيان، أن أعمال التحصين تبدأ بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية، إضافة لجرعة من لقاح حمي الوادي المتصدع، والترقيم والتسجيل للماشية والتحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين مع حث المواطنين وتوجهيهم إلى أقرب وحده بيطرية لتحصين ماشيتهم.

رفع درجة استعداد الأطباء للحالة القصوى

وأشار مدير عام الطب البيطري في مطروح، إلى رفع درجة الاستعداد لدى الأطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الاجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.