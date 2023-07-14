انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بالمحافظات غدا

تنطلق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، غدا السبت، في المحافظات، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين والمزارعين وحائزي الثروة الحيوانية.

الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الماشية

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية.

تحصين 145 ألف رأس ماشية بالإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية في بيان، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وفي ضوء توجيهات المحافظ، تبدأ مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة صباح الجارح، غدا السبت، الحملة القومية الثانية لعام 2023، لتحصين الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة شهرين في جميع الوحدات البيطرية البالغ عددها 22 وحدة، ومن خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، والتي تستهدف تحصين نحو 145 ألف رأس ماشية وأغنام.

تحصين 159 رأس ماشية في أسيوط

كما أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

وناشد محافظ أسيوط، المربين بالالتزام بكافة التعليمات والإرشادات والاستجابة والتعاون مع الفرق البيطرية المنفذة للحملة التي تهدف إلى تحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، لافتا إلى استهداف تحصين 112 ألف رأس أبقار وجاموس، و47 ألف رأس أغنام وماعز، ليكون إجمالي العدد 159 ألف رأس.