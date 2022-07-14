الزراعة تطلق حملة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية.. بطاقة تسجيل لكل حيوان

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اليوم الخميس، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تشمل «الأبقار، الجاموس، الأغنام والماعز».

لجان ثابتة ومتحركة لتحصين المواشي

وناشدت وزارة الزراعة، في بيان لها، المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما ناشدتهم بضروة التأمين على مواشيهم، لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته، مؤكدة أن اللجان ستجوب القرى والمنازل «من بيت لبيت».

عبد الحكيم: توفير كافة اللقاحات المطلوبة لحملة التحصين

من جانبه قال عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه جرى توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وانجاز أعمال حملة التحصين، في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء تحصين المواشي ولتعريف المربين بالمرض لوقاية المواشي منه، مع استخدام الوسائل الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين.

أضاف محمود، أنه سيتم استخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية وكذلك الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين، بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الإرشادية للمربين.

تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل المواشي

أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه سيتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، خلال حملات التحصين.

كما سيجري تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم لتعويضهم في حالة النفوق، فضلا عن التأكيد على اللجان بترقيم الحيوانات وتسجيل ميعاد تلقي الجرعات ببطاقة تسجيل الحيوان حتى يتسنى تحديد موعد الجرعات التنشيطية من اللقاح مستقبلا.