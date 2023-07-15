موسكو: كييف تستخدم أساليب إرهابية ضد المحطات النووية الروسية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية الروسية، أدانت اليوم السبت، خطط نظام كييف، ضد محطات الطاقة النووية الروسية، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة مُسيّرة في كورتشاتوف، التي تقع قرب محطة كورسك للطاقة النووية.

موسكو تدين أساليب كييف الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية الروسية

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، تعليقًا على تحطم طائرة مُسيّرة في كورتشاتوف، «موسكو تدين بشدة خطط كييف لاستخدام الأساليب الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية الروسية، ما قد يؤدي إلى كارثة نووية في أوروبا».

وأوضحت «زاخاروفا» أن «محطة كورسك للطاقة النووية كانت الهدف المحتمل للهجوم الأوكراني الجديد في كورتشاتوف، ما يشير مرة أخرى إلى أن نظام كييف شرع في طريق استخدام أساليب الإرهاب النووي».

إدانة السلوك غير المسؤول من قبل كييف

ودعت «زاخاروفا» المجتمع الدولي وقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة إلى «إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لهذا الأمر وإدانة السلوك غير المسؤول من قبل كييف».