«الحوار الوطني» في اليوم العالمي لمهارات الشباب: مؤشر حقيقي لبناء الوطن

أكّدت إدارة الحوار الوطني استمرار دعمها للشباب، موضحة أنَّه منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني، كانت قضايا الشباب من أبرز القضايا على طاولة المناقشات، لتمكّين الشباب والتوسع في برامج التأهيل والتدريب، متابعة أنَّ «في اليوم العالمي لمهارات الشباب، نؤكّد أننا مستمرون في دعم الشباب، فهم المؤشر الحقيقي والصادق في بناء أي وطن والنهوض به».

مخرجات الحوار الوطني

وتعقد إدارة الحوار الوطني، جلسات مصغرة خلال الأسبوع الجاري، لصياغة وبلورة مخرجات الحوار الوطني في القضايا التي تمت مناقشاتها على مدار الأسابيع الماضية، لرفعها إلى رئيس الجمهورية مباشرة.

الحوار الوطني

ووفقا لما صرح به عدد من مجلس أمناء الحوار الوطني، فإنَّه من المقرر أن تعقد الجلسات العامة للحوار أسبوعا، يتبعه الأسبوع التالي جلسات مصغرة للتوافق حول المقترحات التي وصلت إلى اللجان تمهيدا لصياغة مخرجات الحوار الوطني، وعرضها على مجلس الأمناء، بحضور عدد من مقدمي المقترحات والخبراء.