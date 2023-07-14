مقرر «أولويات الاستثمار»: اجتماعات مكثفة لصياغة مخرجات «الحوار الوطني»

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة ‏بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يُجري اجتماعات مكثفة لصياغة وتدقيق المخرجات والمقترحات التي توصلت إليها اللجان خلال الجلسات العامة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية.

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف «محسب»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك لجان مخصصة لصياغة المخرجات وبلورتها، بعد فحص المقترحات التي تم تلقيها من اللجان خلال الفترة الماضية، وعرضها على مجلس الأمناء تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، موضحا أن هناك أكثر من قانون قدمته الحكومة يأتي ضمن مخرجات الحوار الوطني، على رأسها قانون إلغاء الإعفاءات الحكومية للضرائب والرسوم، وقانون الاستثمار وإضافة حوافز جديدة، علاوة على توصيات مؤتمر رئيس الوزراء الماضي، الذي حمل كثيرا من طلبات المستثمرين في جلسات الحوار الوطني.

لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة ‏بالحوار الوطني، أن اللجنة ناقشت على مدار الجلسات الماضية 12 قضية، على أن تستكمل ما يقرب من 15 قضية خلال الجلسات المقبلة.

الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية

وتابع مقرر اللجنة: «لدينا العديد من البيانات والمعلومات المرتبطة حتى نحول الاقتراحات إلى دراسات جدوى صغيرة أو (روشيات) بهدف الخروج من هذه الأزمة، مؤكدا أن استجابة الحكومة السريعة لتوصيات لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بشأن زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، يعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.

قانون الاستثمار

وأكد محسب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي.