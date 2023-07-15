إزالة 35 إعلانا غير مرخص على أعمدة الإنارة في حملة مكبرة بالمنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، حملة مكبرة ومكثفة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والمخالفة بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لإزالة كافة المخالفات في شوارع مدينة المنصورة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين ومحاسبتهم.

إزالة 35 إعلانا غير مرخص بالمنصورة

وبحسب البيان أسفرت الحملة التي شنتها رئاسة حي شرق المنصورة عن إزالة عدد 35 إعلانا مخالفا جرى تعليقه دون عمل أي ترخيص من قبل الجهات المعنية في نطاق الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية وبإشراف المهندسة مي عبد الرازق نائب رئيس الحي والمهندس راضى العدوي مدير الإعلانات بمعاونة الورشة الصناعية وقسم الإنارة العامة التي قامت برفع كافة الإعلانات المعلقة غير المرخصة كم استهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين ومن ضمنها شارع الدراسات بمدينة المنصورة.

استمرار الحملات لإزالة كافة الإعلانات المخالفة بالمنصورة

وشدد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، على أنه جاري المتابعة اليومية في شوارع وميادين مدينة المنصورة في نطاق الحي داخل محافظة الدقهلية لرصد كافة المخالفات حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بنطاق الحي، وضرورة استمرار الحملات لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة.