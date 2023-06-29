دراسة: مدينة المنصورة الجديدة مستقبل عمراني واعد ضمن شرايين التنمية

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «سنوات ثورة 30 يونيو حصاد مثمر وآفاق واعدة المدن الجديدة في عشر سنوات شرايين التنمية ومستقبل عمراني واعد»، تفاصيل مهمة حول مدينة المنصورة الجديدة، موضحة أنها إحدى مدن الجيل الرابع التي دُشنت بقرار جمهوري في الأول من مارس 2018، ليستمر العمل عليها في سبيل ضمن هذه المدينة إلى قاطرة الثورة العمرانية لإنشاء المدن الجديدة، ومن المخططج لها أن تستوعب أكثر من 680 ألف نسمة، وتتمتع المدينة بطبيعة جغرافية مميزة، فهي تجمع بين المناطق الصحراوية ناحية الشواطئ والمناطق الزراعية صوب الدلتا ومحافظة الدقهلية.

بداية إنشاء مدينة المصنورة الجديدة

وضع وزير الإسكان حجر الأساس للمدينة بتاريخ 22 أغسطس 2017، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2017 بمساحة 5104 أفدنة، تلاه القرار الجمهوري رقم 8 لسنة 2018 بإضافة مساحة 809 أفدنة، ليصح إجمالي مساحة المدينة 5913 فداناً، وفي سبتمبر 2019 قررت الحكومة تعديل قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة ليتم تخصيص مساحة 7211.35 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديدة (مدينة المنصورة الجديدة).

وفق الدراسة: تتوسط مدينة المنصورة الجديدة، محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتطل على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترا، ويحدها من الناحية الشمالية البحر المتوسط ومن الناحية الجنوبية الطريق الدولي، والأراضي الزراعية، ومن الناحية الشرقية مدينة جمصة، ومن الناحية الغربية مدينة بلطيم، وتبعد عن مدينة جمصة بحوالي 6 كيلومترات، وعن مدينة دمياط بحوالي 20 كيلومترا، وعن مدينة المصنورة عاصمة الدقهلية بحوالي 50 كيلومترا.

وهي تعد وجهة بحرية لمنطقة الدلتا بمواصفات علامية، وتعد نواة للتنمية الاقتصادية لمنطقة الدلتا والساحلية حيث تتمتع بالعديد من المقومات السياحية الجمالية التي تؤهلها لتكون واجهة سياحية لمختلف المستثمرين والمطورين العقاريين، وتم اختيار الموقع طبقاً للاستراتيجية الإقليمية لمنطقة الدلتا وكذلك الرؤية التنموية لمصر 2050، بهدف إنشاء تجمع خدمي للمنطقة المحطية وعلى محاور التنمية العرضية بين شرق وغرب الدلتا، وعلى محاور حركة رئيسة وفي موقع متوسط بين تجمعات ذات ثقل سكاني وقاعدة اقتصادية بحيث تحقق التوازن والتنمية الشاملة لمنطقة الدلتا من خلال العمران المستدام وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الشريطي الساحلي.

ومخطط المدينة يضم عدة مشروعات سكنية مختلفة الفئات كإسكان سياحي، وإسكان الفيلات وإسكان متوسط وإسكان اجتماعي، وتضم المدينة كذلك محطة لتحلية المياه بطاقة 160 ألف م /3 يوم، ومحطة محولات كهربية، وتضم كذلك عدة مشروعات تعليمية مثل المدرسة الدولية، ومدرستين للتعليم الأساسي، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، وتُنفّذ مدينة المنصورة الجديدة على أربع مراحل تبلغ مساحة المرحلة الأولى حوالي 2063 فدانًا، باستثمارات بلغت نحو 22 مليار جنيه.

تضم المرحلة الأولى أكثر من 19 ألف وحدة سكنية، وتشمل المشروعات السكنية بالمدينة: مشروع الفيلات، ويضم 1149 فيلا «منفصلة - متصلة - شبة متصلة» بها 2103 وحدات، وتشمل 499 فيلا منفصلة و152 فيلا متصلة و498 فيلا شبه متصلة، ومشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، وبه 4704 وحدات سكنية 196 عمارة سكنية، ومشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، وبه 11232 وحدة سكنية 468 عمارة، ومشروع الإسكان المتميز ذا الطابع الساحلي، وبه 1392 وحدة سكنية 58 عمارة.

والمدينة تضم أيضًا عددا من المشروعات الخدمية، وتشمل: مدرستي تعليم أساسي ومركز صحي و8 أسواق تجارية ومركز شرطة وإطفاء، بجانب مشروعات دور العبادة وتم تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف م3/يوم ، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف م3 / يوم، وتم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات الكهرباء 500 ميجا فولت أمبير «مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير على مساحة 14 فدانًا»، بجانب تنفيذ شبكات المياه والصرف والري وصرف المطر وأعمال الطرق.

إلى ذلك، تم الانتهاء من تنفيذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ليكون متنفسا ومتنزها للمواطنين على ساحل البحر المتوسط، حيث يمتد الكورنيش بطول 15 كيلومترا، ويتم تنفيذه على عدة مراحل، ويبلغ طول المرحلة الأولى منه 4.2 كيلومتر، ويضم الكورنيش ممشى وكافتيريات وبرجولات ومقاعد وحارة دراجات وملاعب ومناطق للقراءة والإنترنت ومناطق األعاب للأطفال). وإنشاء منطقة تفصل بين الطريق الدولي الساحلي ومدينة المنصورة الجديدة والتي ستكون متنزها للمواطنين، وتضم زراعات ومساحات خضراء، ومسارات للمشاة والدراجات ومقاعد ومظلات وبرجولات لراحة المواطنين.

جامعة المنصورة الجديدة

جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، تقام على مساحة 127 فدانًا، وتضم كليات: طب الفم والأسنان الطب البشري، الصيدلة، العلوم، علوم وهندسة المنسوجات، كلية هندسة 1، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات كلية هندسة 2 ، المعاملات القانونية الدولية وإدارة الأعمال هذا بخلاف مباني «المكتبة المركزية والخدمات الطلابية - مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات - المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان - صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة» وتم تشغيل 8 كليات، في 3 مبانٍ تم تنفيذها، وجار تنفيذ بقية مباني الجامعة.

أكد المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أنه تم الانتهاء من 15% من المرحلة الثانية من المدينة أيضا، والتي تبلغ مساحتها 1500 فدان وبها 44 عمارة سكن مصر و224 عمارة مشروع جنة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى التحكم الخاص بها. وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه بالمرحلة الثانية حتى الآن نحو مليار جنيه، من إجمالي الميزانية المقررة لها وتقدر بـ10 مليارات جنيه.