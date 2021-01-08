حملات لرفع الإشغالات بمدينة بدر بالتنسيق مع شرطة المرافق

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن 3 حملات لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالحيين الأول والثالث، وضبط مركبات «التوك توك» المخالفة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحملة الأولى أسفرت عن رفع جميع الإشغالات بالمجاورة الأولى بالحي الأول، وتحرير 7 محاضر إشغال ومحضر إدارة دون ترخيص، و4 محاضر بيئة، ومحضر بائع جائل، كما تم فك شدة خشب روف مخالف بالقطعة 44 مجاورة ثالثة بالحي الثاني.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن الحملة الثانية أسفرت عن رفع الإشغالات بالحي الثالث بالمجاورة الخامسة، كما تم التحفظ على عددٍ من المعدات، وتحرير 4 محاضر إشغال، ومحضر مخالفة، و4 محاضر بيئة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة الثالثة أسفرت عن ضبط 16 مركبة «توك توك» مخالفة بالاشتراك مع إدارة المرور وإدارتي الأحياء والأمن.