لماذا نشعر بحرارة شديدة تفوق الدرجات المتوقعة؟.. الرطوبة كلمة السر (فيديو)

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي على جميع محافظات مصر، قائلة إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر طوال الأسبوع الحالي، ليكون متوسط درجات الحرارة أعلى من الأسبوع الماضي، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و38 على القاهرة الكبرى، و44 و45 على محافظات الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم، لـ«الوطن»، أن سبب نسبة الرطوبة الكبيرة التي تصل إلى 90% على بعض المناطق، أن معظم الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط مع منخفض الهند الموسمي، وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وترتفع بسببه نسب الرطوبة وتزيد الحرارة بنحو 3 درجات عن المعدل الطبيعي.

كما أشارت غانم، إلى أن المواطنين يشعرون بالحر أعلى من المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة بحوالي 3 درجات، وفي مثل اليوم، درجات الحرارة تصل إلى 37، بينما يشعر الناس بأنها 40 درجة، وذلك بسبب الرطوبة الشديد على دول البحر المتوسط.

الأرصاد تحذر من الخروج في وقت الظهيرة

وأوضحت أن سبب هذه الأجواء، هو امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يسبب زيادة حدة سطوع أشعة الشمس، وحبس كميات الرطوبة في طبقات قريبة من سطح الأرض، فضلا على امتداد منخفض الهند الموسمي، ما يسبب تعديلا في قيم درجات الحرارة، لكنها تتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه.

كما حذرت خبيرة الأرصاد من التعرض للشمس في فترة الظهيرة منذ 12 ظهرا وحتى عصرًا، إذ تسجل الأرصاد أكبر درجات الحرارة خلال هذه الساعات، وخاصة في ظل زيادة فترات سطوع الشمس التي تؤثر على إحساس الناس بالحر.