عاجل.. «الأرصاد» تعلن استمرار الموجة الحارة والأماكن الأكثر تأثرا بها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنتشر الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والمسطحات المائية القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الأماكن الأكثر تأثرا بالموجة الحارة

أشارت «الأرصاد»، إلى الأماكن الأكثر تأثرا بموجة الطقس الحارة، إذ تأتي جنوب الصعيد في المرتبة الأولى، لتسجل العظمى بها 44 درجة والمحسوسة 45 درجة، وتأتي بعدها جنوب سيناء وشمال الصعيد، لتسجل درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 15 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.