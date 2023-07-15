طقس حار غير مسبوق يضرب العالم.. 8 دول عربية الأكثر تأثرا بالمناخ المتغير

بيانات متتالية من هيئات الأرصاد بمختلف انحاء العالم تؤكّد أنَّ الأيام المقبلة ستشهد طقس حار غير مسبوق بالعديد من دول العالم، ويعد ارتفاع الحرارة في أوروبا هو الأكثر قسوة، كونها من المناطق التي لم تعتاد على مثل هذه الحرارة وهو ما أدى الى ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة الحرارة إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الحرارة على الزراعة والماشية.

موجة حارة تضرب عددا من الدول الأوروبية

موجة حارة ستجتاح العديد من المناطق بأوروبا مع نهاية الأسبوع المقبل لتتجاوز درجات الحرارة الـ45 درجة مئوية في إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركياـ بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

إسبانيا تسجل أكثر من 60 درجة مئوية

وأشارت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية إلى وجود تحذيرات للسياح بعد حدوث حالة وفاة لسائح نتيجة اجتياح موجة حارة إسبانيا تسببت في تجاوز درجات الحرارة 60 درجة مئوية، بحسب ما سجلته الأقمار الصناعية، لافتة إلى أنَّ الأرض أصبحت شديدة الحرارة وهو ما أدى إلى تحول المناطق الحمراء النارية على خريطة الحرارة إلى اللون الأسود، وتخطت درجات الحرارة 40 درجة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا، ومن المتوقع أن تستمر الحرارة الشديدة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​لمدة أسبوعين تقريبًا.

8 دول عربية من البلدان الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة

وتمتد الموجة الحارة التي يشهدها العالم لـ 8 دول عربية، وبحسب منصة طقس العرب، فأنه يُتوقع تعمق المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا تدريجياً قادم الأيام على شبه الجزيرة العربية، وهذا الوضع سيعزز من سطوة القبّة الحرارية على المنطقة لتدخل دول عربية أخرى تحت نطاق تأثيرها، لتتضمن بلاد لشام ومصر والسعودية والعراق والكويت، إذ تقترب من 50 درجة مئوية بالعراق والكويت، ويتوقع اشتداد تأثير القبة الحرارية على أنحاء واسعة من شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري في الربع الخالي ليطال ارتفاع درجات الحرارة عموم دول الخليج بما فيها الإمارات و عُمان.

تغيرات مناخية متسارعة

ومن جهته، أكد الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، في حديثه لـ«الوطن» أنَّ العديد من ظواهر تغير المناخ الموجودة بالوقت الراهن لم تكن بهذا القدر من الحدة والشدة، التي أصبحت تطال كل النظم البيئية مثل الأرض والهواء والمياه سواء الأنهار والبحار او المحيطات، لافتًا إلى أن هذه التغيرات أصبحت متسارعة إذ أنَّه لم يعد يتمّ قياسها كل قرن كما كان يتم بالسابق، إنما الحديث الآن عن التأثيرات حتى عام 2050.

ارتفاع درجات الحرارة ببعض دول العالم لمدة أسبوعين بصورة غير مسبوقة

وأشار «علام» إلى أنَّ ارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوعين بصورة غير مسبوقة بحسب ما أكّده الأرصاد بالعديد من دول العالم، ناتج عن التغيرات المناخية، التي أوجدت العديد من الظواهر العنيفة كارتفاع درجة الحرارة والجفاف والأعاصير وارتفاع نسبة الحموضة بالمحيطات وارتفاع نسبة الجفاف بالبحيرات العذبة والمالحة وارتفاع نسبة التصحر، مشيرًا إلى التأثيرات العنيفة على بعض الدول الأفريقية كتشاد والصومال والنيجر التي اصابهم الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغيرات المناخية بندرة توافر الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، وأوروبا التي ارتفع بها نسبة الوفيات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

محاولات التأقلم من المواطنين حول العالم مع ارتفاع درجات الحرارة

وأوضح أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب أنَّ المواطنين بمختلف دول العالم يلجؤون للتأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة سواء باختيار الملابس المناسبة كاختيار مواطنين الخليج ارتداء الجلباب الأبيض الذي يعكس الحرارة، أو ببعض السلوكيات التي تحد من الشعور بحرارة الطقس كاستخدام الأوروبيين النوافير في الميادين العامة للتخلص من حرارة الطقس التي نتج عنها ظواهر طبيعية غير معتادة منها ارتفاع درجات الحرارة التي تصيب المواطنين بضربات شمس وإجهاد حراري بأعراض شديدة وغير مسبوقة.