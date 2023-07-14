«الأرصاد» تحذر من طقس الأحد المقبل بنشر خريطة حرارية حمراء: الرطوبة السبب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع شديد لدرجات الحرارة يوم الأحد المقبل إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، خريطة حرارية لمنطقة شمال أفريقيا والتي تقع ضمنها مصر، باللون الأحمر القاتم في إشارة منها إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتفاعل المتابعون مع الخريطة الحمراء، معبرين عن قلقهم الشديد من ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة سوف تصل إلى 38 درجة مئوية على القاهرة، في حين تصل إلى 45 درجة مئوية على جنوب الصعيد، وتكون 34 درجة على السواحل الشمالية، يوم الأحد المقبل، ونوهت إلى أنه يزداد الإحساس بدرجات الحرارة بسبب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح.

درجة الحرارة المعتادة في فصل الصيف

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المعتاد ألا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز 40 درجة، بسبب تأثير الكتلة الهوائية ومرورها على مسطح البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيًا لتتراوح مابين 36 إلى 38، وهكذا تكون في المعدل الطبيعي لفصل الصيف.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.