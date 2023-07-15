إقبال كبير لأبناء أسوان للمشاركة في الموسم الجديد من «كابيتانو مصر»

عرض برنامج «كابيتانو مصر» جانبا من الإقبال على المشاركة في التقديم لاختبارات البرنامج بمحافظة أسوان، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكشف التقرير المصور، عن إقبال وحماس عدد كبير من أطفال وشباب محافظة أسوان، أثناء مشاركتهم في اختبارات الالتحاق بالبرنامج.

وكان الدكتور محمود سعد، المشرف الفني على برنامج «كابيتانو مصر»، قد أعلن بدء التجهيزات لانطلاق الموسم الثاني للبرنامج، بإعلان مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بالمحافظات، تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية.

برنامج «كابيتانو مصر» هو برنامج أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، وهو أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم في الشرق الأوسط، وهو مشروع الدولة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم والناشئين في جميع المحافظات المصرية، وقد حازت المسابقة على اهتمام عدد كبير جدًا من أولياء الأمور الذين يرون في أبنائهم موهبة حقيقية تستحق الاهتمام والدعم في كرة القدم.