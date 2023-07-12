ناقد رياضي: «كابيتانو مصر» قادر على اكتشاف المواهب في محافظات الصعيد

قال الدكتور عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، إنَّ «كابيتانو مصر» كان برنامجاً وتحول إلى مشروع مهم، ومن المتوقع حصاد ثماره خلال السنوات المقبلة.

بداية الموسم الثاني من كابيتانو مصر في الصعيد

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية لـ«اكسترا اليوم»، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مواليد عام 2009 بإمكانهم التقدم إلى اختبارات «كابيتانو مصر» في أي محافظة قريبة منهم بالتزامن مع بداية الموسم الثاني في «قلب الصعيد»، مؤكداً أن أول 3 اختبارات لانتقاء المواهب الرياضية ستكون من محافظة سوهاج اليوم وغداً، ثمَّ محافظة أسوان والمنيا.

مواهب رياضية في الصعيد بحاجة إلى اكتشاف

وتابع الناقد الرياضي، «لدي إيمان كبير بأن محافظات صعيد مصر تعرضت لظلم وإهمال شديدين، لكن أهالينا بتلك المناطق استشعروا فارقا كبيرا على كل المستويات، وحان الوقت لتحقيق طفرة رياضية بالصعيد، لأنه بالتأكيد هناك كنوز كبيرة في كل محافظات الصعيد بحاجة إلى الاكتشاف».