«رياضة سوهاج»: 3 آلاف شخص تقدموا للاشتراك في «كابيتانو مصر»

أكد الدكتور محمد فريد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، انطلاق الموسم الثاني لاختبارات اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر»، بإشراف اللجنة العلمية والفنية للمشروع، بوجود قائد منتخب مصر سمير كمونة، موضحا أن 3 آلاف شاب من سوهاج تقدموا للاشتراك في البرنامج.

40 ألف شخص تقدموا للاشتراك في البرنامج

وكشف وكيل «رياضة سوهاج» في تصريحات لـ«الوطن»، وصول عدد الذين سجلوا أسمائهم على بوابة مصر للشباب والرياضة إلى أكثر من 40 ألفا من جميع المحافظات.

وقال «فريد» إنه يتم تنفيذ اختبارات المتقدمين بمحافظة سوهاج، في مركز شباب مدينة سوهاج، والتي بدأت لمواليد 2009 خلال هذا الأسبوع، بحضور عبد الأول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة، موضحا أن أكثر من 3 آلاف شخص من سوهاج تقدموا للبرنامج، خضع منهم 1800 مشارك للاختبارات أمس، وجار استكمال الاختبارات اليوم.

شروط التقديم في اختبارات كابيتانو مصر

وتتطلب الاختبارات عدة شروط لإجرائها للمتقدمين بمحافظة سوهاج منها:

- أن يكون المتقدم مواليد 2009، عمره 14 عاما.

- حضور الاختبارات بصورة شهادة الميلاد.

- ألا يكون المتقدم مسجلا بأي ناد أو هيئة رياضية.

- حضور الاختبارات بزي رياضي.

- التسجيل عبر الرابط الإلكتروني لبوابة مصر للشباب والرياضة.

- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة للمحافظة.