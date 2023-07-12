شادي محمد: برنامج «كابيتانو مصر» فرصة لاكتشاف 50 محمد صلاح جديد

قال شادي محمد، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إنَّ مبادرة «كابيتانو مصر» تستعد للموسم الثاني بإعلان مواعيد اختبارات مواليد 2009 في المحافظات، مؤكدا أنَّ مصر بلا شك تمتلك العديد من المواهب ويمكن اكتشافها في رياضة كرة القدم من خلال هذه المبادرة.

محمد: مستقبل مشرق للرياضة المصرية

وأضاف «محمد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ مستقبل الرياضة في مصر مشرق مستدلاً بأداء منتخب الأوليمبي الذي كان أكثر من رائع.

التحية والتقدير للرئيس السيسي على دعمه لكابيتانو مصر

وتابع نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، «تشرفت بالمشاركة في النسخة الأولى من «كابيتانو مصر» وكل التحية والتقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للفكرة من بدايتها وحضوره المباراة النهائية الموسم الماضي ما يعد دعما قويا ورسالة بأهمية البحث عن المواهب لاكتشاف 50 محمد صلاح ولهذا السبب أطلق البرنامج».

وأكد «محمد» المجهود الجبار الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إذاعتها للصورة كاملة ونقلها للحدث وتوضيحها موعد النسخة الثانية من «كابيتانو مصر» ما يساهم في اكتشاف المواهب الشابه.