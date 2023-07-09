إيطاليا تنهي حظر الطيران المفروض على ليبيا منذ 10 سنوات

أعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، استنئاف رحلات الطيران بين ليبيا وإيطاليا، وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر القادم، أشكر رئيسة الوزراء @GiorgiaMeloni، وأثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا».

أهمية تسهيل التأشيرات

وأضاف «الدبيبة»: «لقد أكدنا أهمية استكمال اللجنتين الليبية و الإيطالية أعمالهما لإلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي في أقرب وقت، مع التشديد على أهمية تسهيل منح التأشيرات لمواطنينا».

لقاء بين سفير إيطاليا ورئيس حكومة ليبيا المؤقتة

وعمدت اللجنة الحكومية في ليبيا المشكلة من قبل الدبيبة، على رفع الحظر الجوي عن المطار في اجتماع لها اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، مع سفير إيطاليا، جانلوكا البيرينيل، سبل رفع الحظر الجوي على شركات الطيران الليبية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بالإضافة إلى نتائج عمل الفرق الفنية الليبية الإيطالية المشتركة، ونتائج الزيارة الميدانية في مايو الماضي، والتي بحثت التدقيق الأمني في إجراءات السلامة في المطارات الليبية، من أجل إعادة سير الرحلات الجوية بين البلدين.

أبلغتنا الحكومة #الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر القادم. أشكر رئيسة الوزراء @GiorgiaMeloni، وأثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا. https://t.co/HKqcxcAETI — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 9, 2023

موعد رفع حظر الرحلات

وستعمل إيطاليا على رفع حظر الرحلات المباشرة إلى من ليبيا إلى إيطاليا في سبتمبر المقبل، وسط انفراجة في العلاقات بين البلدين.