الزلازل تضرب أوروبا.. مركز الرصد يسجل هزات أرضية في إيطاليا وفرنسا وألبانيا

تعرضت عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا لزلازل ضعيفة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا وأضرار مادية.

ونرصد أهم الزلازل التي شهدتها قارة أوروبا خلال الساعات الأولى من صباح، حيث سجلت مراكز الرصد زلزالا بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 88 كيلومترات شمال غرب نيس جنوب فرنسا، و5 كيلومترات بين الشرق والشمال الشرقي من بارسلونت.

8 كيلومترات عمق زلزال إيطاليا

كما ضرب زلزال بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيطاليا، بعمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، وقال مرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 65 كيلومترا شمال العاصمة روما، و11 كيلومترا جنوب تيرني وسط البلاد.

وسجل المرصد زلزالا ضعيفا بقوة 1.2 درجة، بعمق 6 كيلومترات، وعلى مسافة 3 كيلومترات شمال شرق مدينة فادوتس عاصمة ليختنشتاين في وسط أوروبا.

هزة أرضية بقوة 2.2 درجة تضرب ألبانيا

وشهدت ألبانيا الواقعة جنوب شرق أوروبا، زلزالا بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، وفقا للأوروبي المتوسطي على عمق 2 كيلومترات تحت سطح الأرض، وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن البؤرة وقعت على مسافة 7 كيلومترات بين الغرب والشمال الغربي من مدينة جيروكاستر جنوب ألبانيا.

وضرب زلزال بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، منطقة الحدود بين 3 دول «أوكرانيا-رومانيا-مولدوفا»، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الزلزال على مسافة 35 كيلومتر جنوب شرق مدينة برايلا شرقي رومانيا.

وسجل المركز الأوروبي هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، وسط تركيا، بعمق 7 كيلومترات، وعلى مسافة 71 كيلومترات غرب ملطية في منطقة شرق الأناضول