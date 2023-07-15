داعية إسلامي يوضح لـ«قناة الناس» فضل التوكل على الله في كل أمور الحياة

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، إن «الناس أصناف فمنهم من يتوكل على ماله ومنهم من يتوكل على نفسه وثمة آخرون يتوكلون على عياله أو على الناس ولكن منهم من يتوكل على رب الناس وما أجمل أن تكون في معية الله متوكلاً عليه».

الروبي: مقام التوكل على الله عظيم

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ مقام التوكل على الله عظيم، قائلاً «كن مثلما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- متوكلاً على مولاك حيث عاش النبي محمد حياته كلها كذلك وفي كل أمور حياته جعل الله سبحانه وتعالى أمام عينيه».

فضل الاستعانة بالله في كل أمور الحياة

وتابع الداعية الإسلامي، «النبي محمد كان يعلم أنه ما من أحد استعان بالله إلا أعانه الله وما من أحد فوَّض الأمر إلى الله إلا وهداه وما من مستعصم بالله إلا عصمه من كل مكروه وسوء وما من لائذ ببابه إلا فتح الله أمامه بابه ومن فوض الأمر كله إلى الله هداه الله تعالى إلى الخير كله».