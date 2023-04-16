مصطفى حسني يوضح سبب فقدان التوكل على الله عز وجل

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إنَّ العلماء يعرفون «التوكل» على أنَّه اعتماد التوكل على الله عز وجل مع الآخذ بالأسباب، مشيرًا إلى أنَّ من يأخذ بالأسباب ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى تكون «شيلته تقيلة جدا والحياة أقوى منه» كون الإنسان يحتاج دائمًا إلى مدد رب العالمين، أما من يتوكل على الله ولكن يقصر في الآخذ بالأسباب يفقد عون الله والتوكل أيضًا.

أبرز أسباب فقدان التوكل على الله

وأضاف «حسني»، خلال برنامجه «رميم» المذاع على قناة الناس، أنَّ من أبرز أسباب فقدان التوكل على الله، هي توكل الإنسان على الله في الأمور الصعبة والكبيرة كالرزق والصحة فقط، وليست الأمور الصغيرة الخاصة بالأنشطة اليومية، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع»، موضحًا: «العرب زمان كانوا يلبسوا نعال به سير يمسك بالأصابع، ليسيروا به مسافات طويلة في الصحراء، فكان الرسول يقول لهم ادعوا إن النعل بتاعك ميتقطعش عشان تعرف تروح مشوارك دون معاناة».

الدعاء بأبسط وأصغر التفاصيل

وتابع «حسني»، أنَّ النبي صل الله عليه وسلم حث المسلمين على الدعاء بأبسط وأصغر التفاصيل التي نتمناه، ذاكرًا قول الله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي كلُّكم ضالٌّ إلَّا من هديتُه، فاستهدوني أهدِكُم، يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم»، موجهًا المواطنين بالدعاء في الشراب والملبس والهداية.