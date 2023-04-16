مصطفى حسني يشرح علامات التأكد من التوكل على الله عبر قناة الناس

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إنَّ هناك 3 علامات يمكن من خلالهم التأكد من توكل الإنسان على رب العالمين، هم: إنجاز الإنسان كل ما عليه من أمور بدون تقصير مع استشارة الأخريين والآخذ بالأسباب، الدعاء والطلب من الله عز وجل، كثرة الحمد لله على كل ما يحدث.

وأضاف «حسني»، خلال برنامجه «رميم» المذاع على قناة الناس، أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمد رب العالمين على كل ما كان يحدث له: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، مشيرًا إلى أنَّ الحمد مع الدعاء والأخذ بالأسباب يعد أحد علامات استكمال بناء الإنسان للتوكل على الله.

ولفت الداعية الإسلامي، إلى أنَّ استكمال بناء الإنسان للتوكل على الله له عدة نتائج، أهمها أن الله يخفف عن الإنسان صعوبات ومشكلات الحياة «حمل الدنيا»، مستشهدًا بالآية الكريمة: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ».