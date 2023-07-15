روسيا تحقق في احتمال تحطم صاروخ أطلقته كوريا الشمالية بمياهها

بعد نحو 3 أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، أعلنت روسيا اليوم السبت، أنها تحقق في ما إذا كان صاروخ بالستي، لكوريا الشمالية عابر للقارات قد تحطم في مياهها.

وفي التفاصيل بشأن إعلان روسيا التحقيق في احتمال تحطم صاروخ كوريا الشمالية في مياهها، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو، السبت، أن موسكو تحقق في ما إذا كان صاروخ بالستي عابر للقارات كوري شمالي قد تحطم في مياهها، أثناء إطلاق تجريبي الأربعاء الماضي.

تحقيقات روسيا بشأن صاروخ كوريا الشمالية

وأضاف رودينكو أن وزارة الدفاع في روسيا تحقق بشأن صاروخ كوريا الشمالية، قائلا «حتى الآن لا نمتلك معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا»، وفقا لما نقلت وكالة الإعلام الروسية ووكالة «تاس».

وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أعلنت إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى من كوريا الشمالية من منطقة بيونج يانج في اتجاه بحر اليابان.

وأوضحت وسائل إعلام لكوريا الشمالية أن الصاروخ «هواسونغ 18» يُعد أساس وجوهر القوة الضاربة النووية لكوريا الشمالية وإن تجربة الإطلاق كانت تحذيرا عمليا قويا للولايات المتحدة وخصوم آخرين.

أمريكا تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

وقال مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي خالد الخياري إنه خلال الإطلاق الأخير سقط صاروخ باليستي لكوريا الشمالية في بحر المنطقة الاقتصادية الروسية، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

ونددت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتجربة، وبدوره قال نائب وزير الخارجية الروسي إنها رد فعل على تصرفات لواشنطن وحلفاء لها تستفز كوريا الشمالية بالفعل لتعزيز قوتها الدفاعية.