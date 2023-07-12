اليابان تقدم احتجاجا شديد اللهجة على صاروخ كوريا الشمالية.. حلَّق 74 دقيقة

أعربت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، عن احتجاجها على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية الصينية، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتينك» الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية، أن الصاروخ الكوري الشمالي حلق 74 دقيقة وهي أطول مدة من نوعها لصاروخ كوري شمالي، وأن الصاروخ الكوري الشمالي حلق على ارتفاع 6 آلاف كيلومتر وغطى مدى مقداره ألف كيلومتر.

الحكومة اليابانية تعبر عن احتجاجها بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

وأدلى الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، بتصريحات خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، حيث أعرب عن احتجاج الحكومة اليابانية على استمرار إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وغيرها من الأعمال ذات الصلة، وأشار ماتسونو إلى أن هذه الأعمال تشكل تهديدًا للسلام والأمن في بلده والمنطقة والمجتمع الدولي، وأنها غير مقبولة.

وأضاف ماتسونو: «أن يشكل إطلاق الصواريخ الباليستية من هذا النوع انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو مشكلة خطيرة من منظور أمن الشعب، وأكد أن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجًا قويًا عبر السفارة في بكين.

كوريا الشمالية تجري العشرات من التجارب الصاروخية منذ عام 2022

وكانت طوكيو قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإطلاق الصاروخي الثاني عشر من نوعه هذا العام والأول منذ 15 يونيو الماضي، وقد أجرت كوريا الشمالية العشرات من التجارب على صواريخها منذ بداية عام 2022.