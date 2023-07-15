الجيش الروسي يعلن عن مصرع 650 جنديا من قوات أوكرانيا في 24 ساعة

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، حصيلة خسائر أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحا أن قواته قضت على 650 جنديا أوكرانيا، في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح الجيش الروسي، أن قواته تصدت أمس لهجمات أوكرانية، معظمها على محور دونيتسك، وتم القضاء على نحو 650 جنديا أوكرانيا، في مناطق متفرقة بأوكرانيا، منوها إلى أن القوات الروسية صدت 17 هجوما للقوات الأوكرانية، كما تم تحييد 315 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك.

الجيش الروسى يصد هجمات أوكرانيا

وأشار الجيش الروسى، في بيان، أنه تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة كورديوموفكا في دونيتسك، منوها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية تضمنت مركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

روسيا تتهم أوكرانيا بالابتزاز النووي

وفي سياق متصل، اتهمت روسيا أوكرانيا بالشروع في طريق الابتزاز النووي، إثر قيام طائرة مسيرة أوكرانية بقصف بلدة، غربي البلاد، توجد فيها محطة طاقة نووية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن الهدف من الاستفزاز الأوكراني بطائرة بدون طيار، كان على وجه التحديد محطة الطاقة النووية في كورسك، لافتة إلى أن أوكرانيا شرعت في طريق الابتزاز النووي.

وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو «تدين خطط كييف لاستخدام أساليب الإرهاب ضد محطات الطاقة النووية الروسية»، وحذرت من أن ذلك «قد يؤدي إلى كارثة نووية في أوروبا».