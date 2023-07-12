أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تواصل هجومها المضاد للوصول إلى بحر آزوف

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، إن أوكرانيا حققت تقدما في الهجوم المضاد ضد روسيا، والذي استمر على مدار شهر، وتمكنت القوات من السيطرة على التحصينات الجاهزة التي أقامها الجنود الروس المنسحبين، وتابعت أن هذا يعني بالنسبة للأوكرانيين أنهم سيعيشون ويقاتلون في الأماكن التي سيطر عليها الروس لفترة طويلة، وسط انتشار هائل للحطام العسكري والمتعلقات الشخصية التي تركها الروس.

تطورات القتال بين قوات روسيا وأوكرانيا

وأضافت الصحيفة أنه في إطار التطورات الحالية للقتال بين قوات روسيا وأوكرانيا، تهاجم القوات الأوكرانية ما لا يقل عن ثلاثة مواقع على الجبهة الدفاعية الروسية، في أقصى نقطة من تقدمهم، مشيرة إلى أن القوات شكلت تكتلا على بُعد خمسة أميال من الخطوط الدفاعية الروسية، حيث يتطلع القادة الأوكران الوصول إلى بحر آزوف الذي يبعد 55 ميلاً عن السهول المفتوحة التي لا توفر سوى القليل من الحماية، وإذا نجحوا، فسوف يقسمون الجنوب الذي تسيطر عليه روسيا إلى منطقتين، الأمر الذي يقطع الجسر البري من روسيا إلى شبه جزيرة القرم ويهدد بشكل كبير قدرة روسيا على إعادة إمداد قواتها في أقصى الغرب.

هجوم مضاد بدعم غربي

وتابعت الصحيفة أن أوائل يونيو الماضي، شهدت بدء القوات الأوكرانية، بما في ذلك آلاف الجنود المدربين والمجهزين بدعم غربي، من قبل الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين، هجومًا مضادًا يستهدف تحقيق تقدمًا عبر جنوب أوكرانيا الذي تسيطر عليه روسيا، حيث كان آلاف الجنود الروس يتمركزون في أميال من الخنادق والتحصينات الأخرى وسط آلاف الألغام.