«30 يونيو والعبور إلى التنمية» احتفالية بـ«منتدى القيم الوطنية» الاثنين

ينظم المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية، احتفالية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة يونيو، تحت عنوان «30 يونيو والعبور إلى التنمية»، وذلك يوم الاثنين 17 من الشهر الجاري.

تقام الاحتفالية، في إطار الدور الوطني والتوعوي لـ«المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية»، برئاسة اللواء محمد عبدالمقصود، الذي يحرص على الاحتفال بالمناسبات الوطنية سنويا، بهدف تعزيز القيم الوطنية لدى الشباب.

المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية

وتأتي الاحتفالية من أجل المعجزة التي قام بها الشعب المصري لاستعادة هوية الدولة المصرية، واتخاذها نقطة انطلاق نحو إعادة بناء الجمهورية الجديدة، وذلك في فندق تريومف، بحضور نُخبة من الشخصيات العامة والشباب في مختلف المجالات.

يشارك في الحفل الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسق الحوار الوطني، نقيب الصحفيين السابق، واللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، والشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية، أن ثورة 30 يونيو هي تجسيد لإرادة الشعب المصري الذي تحرك بمُختلف طوائفه وفئاته العمرية، ليحافظ على الهوية المصرية، فما أن استشعر الشعب المصري بحسه الوطني المتجذر في عمق التاريخ أن ثمة فئة أو جماعة تسعى لاختطاف هوية الدولة المصرية، حتى انتفض للقضاء على براثن الشر الكامنة في أفكار وعقول سولت لها أنفسها أنها قادرة على تشويش بوصلة مصر وشعبها واختطاف هويتها.

مركز الدراسات الاستراتيجية

وتأسس مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم في يناير 2020، بهدف الدفاع عن المصالح الحيوية المصرية، من خلال دراسة المتغيرات الإقليمية، ومدى تأثيرها على الأمن القومي المصري، واستشراف المستقبل في ظل هذه المتغيرات.

وتنطلق رؤية المركز ورسالته من الإيمان بالقيم الوطنية، والتميز في الدراسات والبحوث الاستراتيجية، وإعداد الكوادر البحثية من المتخصصين، مزودة بالمعارف والمهارات اللازمة لإجراء البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالشئون الإسرائيلية والفلسطينية، والإيرانية، والتركية، والأفريقية وذلك للنهوض بمسؤولياتهم تجاه وطنهم.

قيم الولاء والانتماء الوطني

ويهدف مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني لدى أفراد المجتمع وتعزيز الخبرات العلمية المتخصصة في ضوء الالتزام بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، لاسيما القضية الفلسطينية، والإفادة من جميع الخبرات والإمكانات التي تذخر بها الجامعات المصرية في تكوين الكوادر البحثية، وبناء جيل جديد من الباحثين المزود بالمعرفة التي تخدم الوطن، وتعزز مصالحه العليا وتصون أمنه القومي، فضلا عن نقل الخبرات الأكاديمية المتراكمة لدى الأساتذة إلى شباب الباحثين في حدود الاختصاص واستكشاف المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وتأتي مهام المركز من إجراء الدراسات والبحوث والتقارير في حدود مجالات اختصاص المركز واهتماماته وتقديم الرأي إلى دوائر صنع القرار، ودعم السياسات العامة للدولة، بالتعاون مع المراكز البحثية الموازية والخبراء والمتخصصين ورصد تحليل التطورات الجارية بدول الجوار الإقليمي.