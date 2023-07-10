الشباب والرياضة بالدقهلية تنظم احتفالية وندوة ثقافية عن ثورة 30 يونيو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية النادي الثقافي، احتفالية وندوة ثقافية عن ثورة 30 يونيو، وإنجازات الثورة وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، ضمن خطة النادي الثقافي، بقاعة النادي الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، بمشاركة مديري مراكز الشباب وأعضاء النادي من مختلف المجالات.

ثورة 30 يونيو وتماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان

وبحسب البيان تحدث الدكتور أحمد حسين، أستاذ قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، عن وضع مصر قبل ثورة 30 يونيو، وأهم الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى قيام ثورة 30 يونيو، وإنجازات الثورة والمكتسبات التي عادت على الوطن على إثر قيام ثورة 30 يونيو، إلا أنه بعد الثورة حدث إنجازات تمثلت في تماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان ورفع الوعي ومكافحة الشائعات التي تتسبب في إحباط الحالة المعنوية للشعب المصري.

أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والهوية الوطنية

وأضاف كل من الشيخ عبد الحميد أحمد والشيخ محمود محمد بمنطقة وعظ الإسماعيلية، بأهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والهوية الوطنية، وأن مصر هي الهوية ويجب أن يمتلئ قلبنا بالولاء والانتماء والحب لها، وهذا ما يجب علينا التنبيه والتصدي له وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى النشء والشباب، وأن الولاء للوطن فرض شرعي وأمر فطري وواجب حياتي، كما أنّ تحقيق الانتماء والولاء للأوطان عملية مجتمعية متكاملة يجب أن يشارك فيها جميع أبناء الوطن.

وفي ختام الاحتفالية شارك فريق فرقة الفنون الشعبية بمركز الفنون بالإدارة العامة للشباب بالمديرية بعمل كرنفال وعروض الفنون الشعبية، متضمنة عروض التنورة وببعض الأغاني والاستعراضات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.