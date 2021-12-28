التعليم: برامج تدريبية لتفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية في المحافظات، ترأسه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، في إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، في ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

التزود بالمعارف والمهارات لإعداد جيل نافع

وأكد الدكتور رضا حجازي، احتياج العاملين في المنظومة التعليمية إلى التزود بالمعارف والمهارات التي تُعينهم على المساهمة في إعداد جيل نافع لدينه وأمته ووطنه، من خلال تقوية الأساسيات الضرورية لهذا الجيل، من معلومات وسلوك صحيح وثقافة واسعة، ليكتمل البناء بهذا الدور الكبير، لذا تم الحرص على إعداد تدريبات تشمل احتياجات المعلم في الميدان لتنمية قدراته وخبراته التربوية.

تفعيل دور المدرسة فى تنمية القيم واحترام الآخر

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور مقترح للحقيبة التدريبية الخاصة بالتدريب على منهج القيم واحترام الآخر لمديري المدارس، وتم تحديد الهدف العام للحقيبة التدريبية بعنوان «تفعيل دور المدرسة فى تنمية القيم واحترام الآخر»، لتدريب مديري المدارس، وتتضمن هذه القيم «الحب، والرحمة، والاحترام، والأمانة، والاتقان، والمثابرة».

وتضمن الاجتماع وضع الأهداف الفرعية لبرنامج التدريب والتعريف بأهمية القيم واحترام الآخر، وتخطيط مدير المدرسة لدمج القيم واحترام الآخر ضمن الأنشطة المدرسية المختلفة في المدرسة، إلى جانب متابعة مدير المدرسة العاملين وتوثيق قصص النجاح فى هذا المجال، كما تم خلال اللقاء مناقشة الخطة التدريبية وآلية العمل وجميع الإجراءات الخاصة بالحقيبة التدريبية.

جدير بالذكر أن كتاب القيم واحترام الآخر تم تدريسه لتلاميذ نظام التعليم الجديد، ويتضمن مجموعة من القيم منها قيمة الرحمة والحب والاحترام والأمانة والاتقان وغيرها من القيم الأخرى التي تساهم في تكوين شخصية التلميذ وسلوكه.