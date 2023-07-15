على أنغام سطلانة.. كريم فؤاد يحتفل بـ«حنته» بين أهل قريته في الغربية (صور)

احتفل كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم، بـ«حنته»، وسط حالة من الفرحة والسعادة وجو عائلي، بين أهل قريته ومسقط رأسه قرية الشين، إحدى قرى مركز قطور، بمحافظة الغربية.

التقاط الصور التذكارية

وحرص اللاعب على استقبال المعازيم وتناول وليمة الغداء، التي أقامتها الأسرة، والتقاط الصور مع أهل قريته وذلك تقديم التهنئة له من قبل أهل قريته، والقرى المجاورة الذين حرصوا على الحضور ومشاركة ابن قريتهم لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم فرحته بحفل حنته قبل السفر إلى القاهرة وحفل الزفاف في أحد الفنادق.

حضور أكرم توفيق

ومن جانبه حرص اللاعب أكرم توفيق، لاعب نادي الأهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم، على التواجد مع زميله «فؤاد» بمنزله ومشاركته فرحته بحفل زفافه بمسقط رأسه بقرية الشين، إحدى قرى مركز ومدينة قطور، بمحافظة الغربية، وهو ما أشعل حماس المعازيم، وحرصهم على التقاط الصور التذكارية معه ومع ابن قريتهم، معبرين عن فرحتهم بحرص اللاعب كريم فؤاد، على الاحتفال بحفل زفافه بين أهل قريته، ورددوا أغنية سطلانة.