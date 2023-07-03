عاصي الحلاني يحيي حفل زفاف وسط أشجار الأرز بلبنان

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفل زفاف في أحد أهم الأماكن الطبيعية بلبنان وبالتحديد منطقة بشرى التي تحتوي على أشجار الأرز الرمز الوطني للبلاد.

عاصي الحلاني يشدو بعدد من أغنياته

وقدم الحلاني، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغنياته منها؛ بحبك وبغار، ومالي صبر، وجن جنوني، وست الستات، وباقة أيضا من أغنيات ألبومه الجديد طل الملك الذي طرحه منذ قرابة شهر، وحقق نسبة مشاهدات كبيرة في الوطن العربي.

وخطفت أغنيته الجديدة عرس قلبي، التي قدمها في حفل زفاف ابنته الأجواء في حفل الزفاف الذي أحياه.

ويواصل عاصي الحلاني تصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في لبنان بأغنية عرس قلبي التي قدمها لابنته ماريتا في زفافها.

زواج ماريتا الحلاني

كانت ماريتا الحلاني تزوجت من الشاب كميل أبي خليل، وذلك بعد 4 شهور من إعلان الخطبة على الشاب كميل أبي خليل، الذي فاجأها بطلب الزواج منها وقدم لها خاتم الخطبة، قائلة: «قلت نعم لحب حياتي»، وتبين أن أجواء المرح والسعادة كانت تملأ الاحتفال، إذ قدمت العديد من الرقصات رفقة زوجها وأصدقائها.